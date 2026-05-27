Verkehrsunfallflucht an der Tierklinik Birkenfeld

Am Dienstag, 26.05.2026 kam es im Zeitraum zwischen 14:45-16:10Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Tierklinik Birkenfeld, Schönenwaldstraße 14, 55765 Birkenfeld.

Demnach wurde ein dort geparkter Ford Tourneo Custom im Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher verließ im Anschluss den Unfallort unerkannt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der PI Birkenfeld in Verbindung zu setzen.



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