Demnach wurden im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 07:55 Uhr ein grauer Toyota und ein angebrachter Fahrradträger beschädigt.
Die Polizeiinspektion Zell bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung des Unfallverursachers. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06542/98670 oder per Email an pizell.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.
Verkehrsunfallflucht an der Moselpromenade in Zell
