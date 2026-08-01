Kempfeld
Verkehrsunfallflucht am Wasserwissenswerk Kempfeld
Symbolbild
dpa

Am Mittwoch, den 29.07.2026 kam es im Zeitraum zwischen 14:04 Uhr und 14:54 Uhr auf einem Schotterparkplatz in der Nähe des Wasserwissenswerkes "Auf dem Steinberg 1" in 55758 Kempfeld zu einer Verkehrsunfallflucht.

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Der Geschädigte sei in diesem Zeitraum dort unterwegs gewesen und als er wieder zurückkam, entdeckte er an seinem roten PKW einen Lackschaden an der kompletten Fahrzeugfront im Bereich des vorderen Kennzeichens.
Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Zeugen, die mögliche Hinweise auf den Verursacher oder das unfallbeteiligte Fahrzeug geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781/5610 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: PIIdar-Oberstein@polizei.rlp.de
Ansprechpartner: PK Kolling


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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