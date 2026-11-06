Verkehrsunfallflucht am Schulzentrum Bein





Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellten PKW der Geschädigten.



Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Opel Mokka. Die Beschädigungen befinden sich im hinteren linken Bereich des PKWs. Die Polizei leitet ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.



Zeugen, die Hinweise auf einen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein



Telefon: 067815610

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