Polizeidirektion Trier
Verkehrsunfallflucht am Schulzentrum Bein
Symbolbild
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Fredrik von Erichsen/dpa

Idar-Oberstein / Weierbach (ots) - Am 06.11.2026 zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Göttenbach-Gymnasiums zu einer Verkehrsunfallflucht.

Lesezeit 1 Minute



Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellten PKW der Geschädigten.

Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Opel Mokka. Die Beschädigungen befinden sich im hinteren linken Bereich des PKWs. Die Polizei leitet ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

Zeugen, die Hinweise auf einen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein

Telefon: 067815610
https://s.rlp.de/PDTrier


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