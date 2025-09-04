Verkehrsunfallflucht am Rewe Jan Müller in Bitburg

Am Donnerstag, den 04.09.2025, wurde zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe Jan Müller in der Mötscher Straße in Bitburg ein geparkter, schwarzer BMW am Heck der Beifahrerseite beschädigt.

Der Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit, ohne den Vorfall bei dem Geschädigten oder der Polizei zu melden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bitburg zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Erdorfer Straße 10

54634 Bitburg

06561-9685-0

pibitburg@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell