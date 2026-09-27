Baumholder
Verkehrsunfallflucht am McDonalds Parkplatz Baumholder
Symbolbild
dpa

Am Sonntag, dem 27.09.2026, kam es im Zeitraum zwischen 15:55 - 17:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der McDonald's Filiale in Baumholder.

Der bisher unbekannte Unfallverursacher kollidierte vermutlich im Rahmen eines Park-/Rangiervorgangs mit dem geparkten PKW des Geschädigten, einem grauen Ford Focus, und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.
Die Polizeiinspektion Baumholder sucht Zeugen, welche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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