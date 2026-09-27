Der bisher unbekannte Unfallverursacher kollidierte vermutlich im Rahmen eines Park-/Rangiervorgangs mit dem geparkten PKW des Geschädigten, einem grauen Ford Focus, und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.
Die Polizeiinspektion Baumholder sucht Zeugen, welche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Telefon: 0651-98344150
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Verkehrsunfallflucht am McDonalds Parkplatz Baumholder
Der bisher unbekannte Unfallverursacher kollidierte vermutlich im Rahmen eines Park-/Rangiervorgangs mit dem geparkten PKW des Geschädigten, einem grauen Ford Focus, und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.