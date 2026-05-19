Verkehrsunfallflucht am Kreiskrankenhaus Saarburg

Am Dienstag, den 19.05.2026, zwischen 06:15 Uhr und 14:50 Uhr ereignete sich in der Graf-Siegfried-Straße, in Höhe des Kreiskrankenhaus Saarburg, ein Verkehrsunfall, bei dem ein parallel zur Fahrbahn parkender PKW beschädigt wurde.

Der Schaden wurde vermutlich durch einen blaufarben PKW verursacht, der sich im Anschluss unerlaubt von Unfallstelle entfernte.

Durch die Kollision ist an dem bereits parkenden PKW ein Lackschaden im vorderen Bereich entstanden. Den Spuren zufolge dürfe der Verursacher beim Versuch seinen PKW vor dem beschädigten Fahrzeug einzuparken, mit diesem kollidiert sein.

Das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeuges ist bisher nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum

Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion

Saarburg zu melden.



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54439 Saarburg



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