Saarburg
Verkehrsunfallflucht am Kreiskrankenhaus Saarburg
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am Dienstag, den 19.05.2026, zwischen 06:15 Uhr und 14:50 Uhr ereignete sich in der Graf-Siegfried-Straße, in Höhe des Kreiskrankenhaus Saarburg, ein Verkehrsunfall, bei dem ein parallel zur Fahrbahn parkender PKW beschädigt wurde.

Lesezeit 1 Minute

Der Schaden wurde vermutlich durch einen blaufarben PKW verursacht, der sich im Anschluss unerlaubt von Unfallstelle entfernte.
Durch die Kollision ist an dem bereits parkenden PKW ein Lackschaden im vorderen Bereich entstanden. Den Spuren zufolge dürfe der Verursacher beim Versuch seinen PKW vor dem beschädigten Fahrzeug einzuparken, mit diesem kollidiert sein.
Das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeuges ist bisher nicht bekannt.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum
Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion
Saarburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg

Telefon: 06581-91550
www.polizei.rlp.de
pisaarburg@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren