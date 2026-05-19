Verkehrsunfallflucht am Kreiskrankenhaus Saarburg

Der Schaden wurde vermutlich durch einen blaufarben PKW verursacht, der sich im Anschluss unerlaubt von Unfallstelle entfernte.
Durch die Kollision ist an dem bereits parkenden PKW ein Lackschaden im vorderen Bereich entstanden. Den Spuren zufolge dürfe der Verursacher beim Versuch seinen PKW vor dem beschädigten Fahrzeug einzuparken, mit diesem kollidiert sein.
Das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeuges ist bisher nicht bekannt.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum
Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion
Saarburg zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
Telefon: 06581-91550
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Der Schaden wurde vermutlich durch einen blaufarben PKW verursacht, der sich im Anschluss unerlaubt von Unfallstelle entfernte.