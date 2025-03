Verkehrsunfallflucht am Kreiskrankenhaus Saarburg

Am 04.03.2025, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Kreiskrankenhauses Saarburg, unmittelbar bei der Zufahrt von der Kahrener Straße kommend, eine Verkehrsunfallflucht.





Die Unfallgeschädigte stellte ihren PKW, einen Skoda Octavia in Weiß, in Queraufstellung vorwärts geparkt, unbeschädigt ab. Nachdem sie gegen 16:00 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte stellte sie einen Schaden im hinteren rechten Fahrzeugbereich fest. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich um ein rotes Fahrzeug handeln.



Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/91550 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

06581/9155-0



pisaarburg@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell