Verkehrsunfallflucht am Krankenhaus Saarburg

Ein schwarzer Chevrolet stand in dem Zeitraum rückwärts eingeparkt auf einer dortigen Parkfläche. Ein unbekannter PKW touchierte diesen beim Ein- oder Ausparken am linken Außenspiegel und der linken Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle.
Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.
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54439 Saarburg
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