Saa
Verkehrsunfallflucht am Krankenhaus Saarburg
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Am Donnerstag, den 07.05.2026 im Zeitraum zwischen 05:45 Uhr und 15 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Kreiskrankenhaus Saarburg in der Graf-Siegfried-Straße in Saarburg ein parkender PKW beschädigt.



Ein schwarzer Chevrolet stand in dem Zeitraum rückwärts eingeparkt auf einer dortigen Parkfläche. Ein unbekannter PKW touchierte diesen beim Ein- oder Ausparken am linken Außenspiegel und der linken Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg

06581/9155-0
pisaarburg@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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