Verkehrsunfallflucht am Hallenbad in Hermeskeil

Am 03.06.2025 kam es in der Zeit von 19:00 bis 21:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht am Parkplatz des Hallenbades, bei welchem der ordnungsgemäß geparkte Mercedes Vito (silber) am Heck beschädigt wurde.