Daun
Verkehrsunfallflucht am Gemündener Maar
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Daun - Gemünden (ots) - Am 28.07.2026, kam es zwischen 14:00 Uhr und 17:45 Uhr, auf dem Parkplatz am Eingang des Schwimmbades am Gemündener Maar zu einem Verkehrsunfall.


Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte einen Sachschaden bei einem abgestellten VW Golf mit Berliner Kennzeichen. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Daun bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06592/96260 oder per E-Mail unter pidaun@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Telefon: 06592-96260
Email: pidaun@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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