Verkehrsunfallflucht am Gemündener Maar

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte einen Sachschaden bei einem abgestellten VW Golf mit Berliner Kennzeichen. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.
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54550 Daun
Telefon: 06592-96260
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