Verkehrsunfallflucht am Fressnapf in Bitburg

Am Montag, den 31.03.2025, wurde zwischen 16:30 Uhr und 17 Uhr ein brauner VW Caddy auf dem Parkplatz des Fressnapf in Bitburg von einem mutmaßlich weißen Kleinwagen am Heck der Fahrerseite beschädigt.