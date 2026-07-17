Hermeskeil
Verkehrsunfallflucht am Fitnessstudio
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Freitag, den 17.07.2026, zwischen 15:20 Uhr und 16:20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Hill-Fitness-Studios in Hermeskeil zu einem Verkehrsunfall.

Lesezeit 1 Minute

Ein unbekannter Täter schlug die Tür seines Fahrzeuges während des Ein- bzw. Aussteigens gegen den blauen Ford Fiesta der geschädigten Fahrzeugführerin. Es entstand ein Sachschaden. Der unbekannte Täter entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem Fahrzeug des Täters könnte es sich um einen silberfarbenen Kleinwagen gehandelt haben.
Die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06503 9151-0 oder per Mail an pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Hermeskeil
54411 Hermeskeil
Trierer Str. 53
Telefon: 06503-91510


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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