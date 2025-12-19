Ein roter Ford wurde an der Fahrertür beschädigt, der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden
Rückfragen bitte an:
Polizei Prüm
Telefon: 06551-9420
https://s.rlp.de/PDWittlich
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht am Edeka Parkplatz Jünkerath
Ein roter Ford wurde an der Fahrertür beschädigt, der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.