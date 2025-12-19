Verkehrsunfallflucht am Edeka Parkplatz Jünkerath

Am 19.12.2025 zwischen 11:00 und 12:00 Uhr mittags kam es auf dem Parkplatz vor dem Edeka in Jünkerath zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein roter Ford wurde an der Fahrertür beschädigt, der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden



Rückfragen bitte an:



Polizei Prüm



Telefon: 06551-9420

https://s.rlp.de/PDWittlich





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell