Verkehrsunfallflucht am Edeka-Markt in Birkenfeld

Am 23.08.2025, zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter PKW-Fahrer die rechte Fahrzeugseite des geparkten Dacia Sandero auf dem Edeka Parkplatz in Birkenfeld.

Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Tel.Nr.: 06782-9910 in Verbindung zu setzen.



