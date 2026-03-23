Vermutlich im Rahmen eines Parkvorganges wurde hierbei ein grauer VW Tiguan durch ein rötliches Fahrzeug beschädigt. Zeugen des Unfallherganges werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.
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Verkehrsunfallflucht am EDEKA Mainzer Straße
Vermutlich im Rahmen eines Parkvorganges wurde hierbei ein grauer VW Tiguan durch ein rötliches Fahrzeug beschädigt. Zeugen des Unfallherganges werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.