Verkehrsunfallflucht am Bedaplatz

Auf dem dortigen Parkplatz wurde ein blauer VW Passat von einem bislang unbekannten Fahrzeug im Bereich der Beifahrerseite touchiert, bevor sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bitburg unter der Telefonnummer 06561 / 96850 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Besuchen Sie uns auf "X": #orpolizei





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell