Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Straße "am Bahnhof" und kollidierte mit einem bereits geparkten PKW. Daraufhin verließ er den Unfallort ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen.
Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen roten Pkw handeln, der vermutlich im Bereich eines vorderen Kotflügels beschädigt wurde.
Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Zell in Verbindung zu
setzen.
Verkehrsunfallflucht am Bahnhof Traben-Trarbach - Polizei bittet um Hinweise
