Verkehrsunfallflucht am Bahnhof Bullay- Polizei sucht Zeugen





Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der Geschädigte seinen Pkw (Farbe blau) am Morgen auf dem großen Parkplatz oberhalb der Zugstrecke ab. Als er am Abend zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er kurz darauf eine Beschädigung an seiner vorderen linken Fahrzeugseite.



Aufgrund der Spurenlage könnte es sich beim verursachenden Fahrzeug um einen roten Personenkraftwagen gehandelt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, sich bei der Polizeiinspektion Zell zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell

Winzerstraße 26

56856 Zell (Mosel)

pizell@polizei.rlp.de

06542-98670





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell