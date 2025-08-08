Der geschädigte PKW stand auf dem ALDI Parkplatz in unmittelbarer Nähe des gegenüberliegenden Takko-Marktes. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.
Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Tel.Nr.: 06782-9910 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht am ALDI-Markt in Birkenfeld
