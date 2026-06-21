Verkehrsunfallflucht am 19.06.2026 in Kelberg





Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz des Plotter Marktes, gegenüber der Hubertus Apotheke einen Sachschaden an einem dort abgestellten PKW. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, von der Unfallstelle.



Bei dem abgestellten PKW handelte es sich um einen schwarzen Renault. Bei dem Unfallverursachenden PKW dürfte es sich vermutlich um einen roten PKW handeln.



Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Daun zu wenden.



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54550 Daun

Telefon: 06592-96260

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