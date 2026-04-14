Verkehrsunfallbilanz der Polizeiinspektion Saarburg und Polizeiwache Konz für das Jahr 2025





Kernaussagen im 5 Jahres Vergleich:



- Anzahl Verkehrsunfälle auf Tiefstwert



- Rückgang der verunglückten Personen in 2025



- Höchst- Wert bei sogenannten Seniorenunfällen



- Tiefst- Wert bei Unfällen "Junge Fahrer"



- Wildunfälle weiterhin auf hohem Niveau



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Harald Lahr

Polizeiinspektion Saarburg



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