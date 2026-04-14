Saarburg/ Konz
Verkehrsunfallbilanz der Polizeiinspektion Saarburg und Polizeiwache Konz für das Jahr 2025
Symbolbild
dpa

Die Verkehrsunfallbilanz wird in der beigefügten Anlage dargestellt.



Kernaussagen im 5 Jahres Vergleich:

- Anzahl Verkehrsunfälle auf Tiefstwert

- Rückgang der verunglückten Personen in 2025

- Höchst- Wert bei sogenannten Seniorenunfällen

- Tiefst- Wert bei Unfällen "Junge Fahrer"

- Wildunfälle weiterhin auf hohem Niveau

Rückfragen bitte an:

Harald Lahr
Polizeiinspektion Saarburg

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Brückenstraße 10
54439 Saarburg
Telefon 06581 9155-20

pisaarburg@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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