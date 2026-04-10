Verkehrsunfallbilanz 2025 der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Damit bleibt das Unfallgeschehen im Vergleich zu den Vorjahren nahezu unverändert. Gleichzeitig ist jedoch ein Anstieg bei den Verkehrsunfällen mit Personenschaden festzustellen. Deren Zahl erhöhte sich um 18,3 % auf insgesamt 123 Unfälle. Positiv hervorzuheben ist, dass die Zahl der tödlich Verunglückten von zwei auf eine Person gesunken ist.



Bei den Hauptrisikogruppen zeigen sich unterschiedliche Entwicklungen. Bei Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren blieb die Zahl der Verkehrsunfälle mit zwölf nahezu konstant, jedoch ist ein leichter Anstieg der verletzten Kinder von sieben auf neun zu verzeichnen. Junge Fahrende im Alter von 18 bis 24 Jahren sind weiterhin überdurchschnittlich häufig an Verkehrsunfällen beteiligt und treten in mehr als 70 % der Fälle als Hauptverursachende in Erscheinung, wobei die Gesamtzahlen weitgehend stagnieren. Angestiegen ist hingegen die Unfallbeteiligung von Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahren, die um 10,1 % zunahm. Diese Altersgruppe weist zudem mit gut drei Vierteln einen hohen Anteil an Hauptverursachenden auf.



Die Auswertung nach der Art der Verkehrsbeteiligung zeigt ebenfalls relevante Entwicklungen. Zu nennen ist der Anstieg bei Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Rad- und Pedelecfahrenden auf 24, deren Zahl sich im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt hat. Auch die Zahl der Verletzten erhöhte sich von zehn auf 18. Ebenso nahm die Beteiligung von Lastkraftwagen zu, deren Fahrzeugführende in knapp 80 % der Fälle die Hauptunfallursache setzten.



Bei den Hauptunfallursachen sind unterschiedliche Entwicklungen zu verzeichnen. Verkehrsunfälle aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit sind von 126 im Vorjahr auf 99 deutlich zurückgegangen, bleiben jedoch weiterhin eine der zentralen Ursachen für schwere Unfallfolgen. Die Fallzahlen im Bereich Ablenkung sind von 18 im Vorjahr auf aktuell zehn ebenfalls rückläufig, wobei weiterhin von einem erheblichen Dunkelfeld auszugehen ist. Unverändert hoch ist der Anteil der Wildunfälle, die mehr als ein Viertel aller Verkehrsunfälle ausmachen. Verkehrsunfälle unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln bewegen sich mit 25 auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr.



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