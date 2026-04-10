Verkehrsunfallbilanz 2025 der Polizei Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues (ots) -



Einen leichten Rückgang der Gesamtunfallzahl von 971 auf 963 und damit um 0,8 % vermeldet die Polizei Bernkastel-Kues für das Jahr 2025.

Die Anzahl der Personenschäden fiel um 4,7 % von 149 auf 142. Dabei ging besonders die Anzahl der Schwerverletzten von 27 auf 21 zurück. Die Anzahl der Leichtverletzten blieb mit 121 ungefähr auf Vorjahresniveau (120). Tödlich verletzt im Straßenverkehr wurde in 2025 ein 64-jähriger Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw bei Neumagen-Dhron.

Eine Betrachtung der Risikogruppen ergibt, dass die Zahl der Unfälle unter Beteiligung von Kindern (0-14 Jahre) weitgehend konstant blieb, die Jungen Fahrenden (18-24 Jahre) jedoch bei 173 und damit 6,8 % mehr Unfällen als im Vorjahr (162) beteiligt waren. Dabei wurden mit 30 (Vorjahr: 21) auch bedeutend mehr aus dieser Altersgruppegruppe verletzt.

Sinkende Unfallbeteiligungen (-10,3 %) und weniger schwere Folgen sind erfreulicherweise bei den Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahre festzustellen. So sank in dieser Gruppe die Zahl der Schwerverletzten von 9 auf 3 und die der Leichtverletzten von 32 auf 22.

Auf den niedrigsten Stand der letzten 5 Jahr fiel die Anzahl der Unfälle mit Beteiligung von Rad-/Pedelecfahrenden von 45 auf 37 sowie der dadurch Verletzten von 50 auf 35.

Dem gegenüber waren in 2025 wieder mehr motorisierte Zweiräder an Verkehrsunfällen beteiligt (31/Vorjahr: 22), wobei insbesondere eine Zunahme der dabei Leichtverletzten von 9 auf 17 festzustellen war.

In 27 % aller Unfälle war Wild beteiligt.

Fehlende Verkehrstüchtigkeit wegen Alkohol wurde bei 16 Unfällen (Vorjahr: 21) und wegen Drogeneinfluss bei einem Unfall (Vorjahr: 4) festgestellt.

Die Zahl der Unfallfluchten ist leicht von 181 auf 190 gestiegen. In 43,7 % der Fälle konnte ein Verursachender ermittelt werden.

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung zur Unfallursachenbekämpfung wurden von den Mitarbeitenden der Polizei Bernkastel-Kues im Jahr 2025 insgesamt 88 Fahrzeugführende wegen folgenlosen Fahrens unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss beanzeigt, was in der Regel mit empfindlichen Geldstrafen bzw. Bußgeldern sowie Führerscheinentzug und Fahrverboten verbunden ist. Zudem wurden 35 Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und 43 wegen Fahren ohne

Versicherungsschutz bearbeitet. Im Fokus der Polizei Bernkastel-Kues stehen auch zukünftig regelmäßige Verkehrskontrollen im Bereich von Kindergärten und Schulen, die Überwachung des motorisierten Zweiradverkehrs sowie die Bekämpfung von Geschwindigkeits-, Gurt- und Handyverstößen.



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