Derzeit sucht die Polizei nach dem geschädigten Verkehrsunfallbeteiligten.
Bei dem Beteiligten soll es sich um einen schwarzen VW Tiguan mit einem Trierer Kennzeichen handeln.
Die Polizeiinspektion Hermeskiel bittet darum, dass der Unfallbeteiligte sich meldet oder sich durch Zeugen Hinweise zum geschädigten Fahrzeug ergeben.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hermeskeil
Trierer Straße 53
54411 Hermeskeil
Telefon 06503 9151-0
Telefax 06503 9151-50
pihermeskeil@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
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Verkehrsunfall
Derzeit sucht die Polizei nach dem geschädigten Verkehrsunfallbeteiligten.