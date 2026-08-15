Polizeidirektion Trier
Verkehrsunfall
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

Kell am See (ots) - Am 15.08.2026 gegen 11 Uhr kam es auf dem Rewe-Parkplatz in Kell am See zu einem Verkehrsunfall.

Derzeit sucht die Polizei nach dem geschädigten Verkehrsunfallbeteiligten.
Bei dem Beteiligten soll es sich um einen schwarzen VW Tiguan mit einem Trierer Kennzeichen handeln.

Die Polizeiinspektion Hermeskiel bittet darum, dass der Unfallbeteiligte sich meldet oder sich durch Zeugen Hinweise zum geschädigten Fahrzeug ergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil
Trierer Straße 53
54411 Hermeskeil
Telefon 06503 9151-0
Telefax 06503 9151-50
pihermeskeil@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren