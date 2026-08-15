Kell am See (ots) - Am 15.08.2026 gegen 11 Uhr kam es auf dem Rewe-Parkplatz in Kell am See zu einem Verkehrsunfall.

Derzeit sucht die Polizei nach dem geschädigten Verkehrsunfallbeteiligten.

Bei dem Beteiligten soll es sich um einen schwarzen VW Tiguan mit einem Trierer Kennzeichen handeln.



Die Polizeiinspektion Hermeskiel bittet darum, dass der Unfallbeteiligte sich meldet oder sich durch Zeugen Hinweise zum geschädigten Fahrzeug ergeben.



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