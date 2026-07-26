Verkehrsunfall





Aufgrund von wahrscheinlich nicht angepasster Geschwindigkeit kam der fahrende PKW von der Straße ab kollidierte dort mit einem geparkten PKW. Durch den Aufprall wurde der Verursacher abgewiesen und kollidierte mit einem weiteren geparkten Fahrzeug, ehe das Fahrzeug auf der gegenüberliegenden Seite an einer Hauswand zum Stehen kam.



Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Zell in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell



Telefon: 06542-9867-0

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