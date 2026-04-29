Verkehrsunfall

Der Geschädigte befuhr die B 419 aus Richtung Wincheringen kommend und befand sich im Bereich der Fahrbahnverengung als ein entgegenkommender schwarzer Kleinwagen mit unbekanntem Kennzeichen aus Richtung Palzem kommend ebenfalls in den verengten Bereich einfuhr. Um eine Kollision zu verhindern bremste der Geschädigte stark ab und wich nach rechts aus. Aus diesem Grund kam es zur Kollision zwischen dem PKW des Geschädigten und einem dahinterfahrenden Verkehrsteilnehmer. Es entstand Sachschaden an beiden PKW.

Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zum genannten schwarzen PKW (Kennzeichen, Fabrikat) tätigen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarburg (Tel.: 06581 9155-0) zu melden.



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