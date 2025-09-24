Verkehrsunfall zwischen zwei Linienbussen

An einer Engstelle touchierten sich die beiden Busse seitlich, sodass an beiden Bussen mehrere Fensterscheiben zu Bruch gingen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass beide Busse mit Fahrgästen besetzt waren.

Da die Polizei erst am Folgetag Kenntnis von dem Verkehrsunfall erlangte, ist aktuell nicht bekannt, ob sich bei dem Verkehrsunfall jemand verletzte.

Die Fahrgäste und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Schweich unter 06502 / 9157-10 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502 / 9157-10

E-Mail: pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pischweich





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell