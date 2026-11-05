Verkehrsunfall zwischen unbekanntem Fahrzeug und weißem Hund in der Trierer Straße

Das Tier dürfte die Fahrbahn unangeleint und unbeaufsichtigt auf Höhe des griechischen Restaurants "Hellas" in der Trierer Straße in Wittlich gequert haben. Hierbei dürfte ein Fahrzeug mit dem Hund kollidiert sein. Das Tier verendete auf der Straße. Das unfallbeteiligte Fahrzeug entfernte sich in der Folge von der Unfallstelle.



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