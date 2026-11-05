Wittlich
Verkehrsunfall zwischen unbekanntem Fahrzeug und weißem Hund in der Trierer Straße
Symbolbild
dpa

Am Mittwochmorgen, den 04.11.2026, 07.00 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle durch einen Fußgänger ein verendeter weißer Malteser-Hund gemeldet.

Das Tier dürfte die Fahrbahn unangeleint und unbeaufsichtigt auf Höhe des griechischen Restaurants "Hellas" in der Trierer Straße in Wittlich gequert haben. Hierbei dürfte ein Fahrzeug mit dem Hund kollidiert sein. Das Tier verendete auf der Straße. Das unfallbeteiligte Fahrzeug entfernte sich in der Folge von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich
Schloßstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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