Verkehrsunfall zwischen Schulbus und Pkw; 4 Kinder leicht verletzt



Ersten Ermittlungen der Polizei zu Folge befuhr eine 22-jährige Frau aus dem Kreis Trier-Saarburg mit ihrem Pkw die Albanstraße in Fahrtrichtung Hubertusstraße. Ein Schulbus, besetzt mit 14 Kindern, fuhr direkt hinter dem Pkw.

Während der Pkw an einer Zufahrt zu einer Parkfläche nach links abbiegen wollte, versuchte der Schulbus den Pkw linksseitig zu überholen. Hierbei kam es dann zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge.

Die Pkw-Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Zudem wurden vier Schulkinder ebenfalls nur leicht verletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- EUR.



Im Einsatz waren ein RTW des DRK Konz und eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Konz.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Konz unter der Tel.-Nr.: 06501/9268-0 in Verbindung zu setzen.



