Verkehrsunfall zwischen Sattelschlepper und Kleinbus in Morbach / L160
Am 08.01.2025, gegen 17.05 Uhr, kam es am Ortseingang Morbach zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.


Während ein 43-jähriger Sattelschlepperfahrer von der Hochwaldstraße aus rückwärts in den Tannenweg fahren wollte kollidierte mit diesem ein aus Richtung Bruchweiler kommender Kleinbus, welcher sehr stark beschädigt wurde.
In diesem befanden sich 6 Angehörige des niederländischen Militärs, wovon 3 vorsorglich zur Untersuchung ins Klinikum Idar-Oberstein verbracht wurden.
Die Unfallstelle war über eine Stunde gesperrt.

