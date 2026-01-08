Während ein 43-jähriger Sattelschlepperfahrer von der Hochwaldstraße aus rückwärts in den Tannenweg fahren wollte kollidierte mit diesem ein aus Richtung Bruchweiler kommender Kleinbus, welcher sehr stark beschädigt wurde.
In diesem befanden sich 6 Angehörige des niederländischen Militärs, wovon 3 vorsorglich zur Untersuchung ins Klinikum Idar-Oberstein verbracht wurden.
Die Unfallstelle war über eine Stunde gesperrt.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Telefon: 06533-9374-0
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfall zwischen Sattelschlepper und Kleinbus in Morbach / L160