Verkehrsunfall zwischen Sattelschlepper und Kleinbus in Morbach / L160



Während ein 43-jähriger Sattelschlepperfahrer von der Hochwaldstraße aus rückwärts in den Tannenweg fahren wollte kollidierte mit diesem ein aus Richtung Bruchweiler kommender Kleinbus, welcher sehr stark beschädigt wurde.

In diesem befanden sich 6 Angehörige des niederländischen Militärs, wovon 3 vorsorglich zur Untersuchung ins Klinikum Idar-Oberstein verbracht wurden.

Die Unfallstelle war über eine Stunde gesperrt.



