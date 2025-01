Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer

Am Dienstag, dem 14.01.2025, gegen 13:05 Uhr, kam es in der Schillerstraße in Konz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem dreizehnjährigen Radfahrer.





Der Schüler befuhr mit seinem Fahrrad die Schillerstraße in Richtung Marktplatz. Der Autofahrer befuhr die Bahnhofstraße und bog an der Einmündung zur Schillerstraße nach links ab, um ebenfalls in Richtung Marktplatz zu fahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Schülers und streifte das Fahrrad. Der Schüler wich nach rechts aus und geriet ins Schlingern, konnte sein Fahrrad jedoch abfangen und einen Sturz verhindern. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Einen Sturz mit möglicher Verletzung konnte der Schüler wohl nur durch seine gute Reaktion verhindern. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Laut Augenzeugen handelt es sich bei dem Pkw um einen grauen Ford mit Kennzeichen SAB-HP... und vier Ziffern.



Personen, welche Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Konz unter der Telefonnummer 06501/92680 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Konz

Tel.: 06501/9268-0

E-Mail: pwkonz@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell