Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer- Polizei sucht Zeugen





Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Fahrradfahrer die B 419 aus Richtung Brückenkopf Wellen kommend und beabsichtigte, nach rechts auf einen nahegelegenen Radweg abzubiegen. Zeitgleich setzte der nachfolgende Fahrer eines Pkw zum Überholen des Fahrradfahrers an. Während des Abbiegevorgangs kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Fahrradfahrer, wodurch dieser zu Fall kam und leicht verletzt wurde.



Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizeiinspektion Saarburg Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 06581/9155-0 oder per E-Mail an pisaarburg@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

PK Brück



Telefon: 06581-91550





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