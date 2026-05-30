Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und erlitt nach ersten Erkenntnissen eine Fraktur des Handgelenks. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung und Untersuchung in das Krankenhaus Prüm verbracht.
Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit an.
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Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorradfahrer in Bleialf