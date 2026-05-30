Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorradfahrer in Bleialf

Am Samstag, den 30.05.2026, kam es gegen 10:30 Uhr vor der Raiffeisenbank in Bleialf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorradfahrer.





Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und erlitt nach ersten Erkenntnissen eine Fraktur des Handgelenks. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung und Untersuchung in das Krankenhaus Prüm verbracht.



Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit an.



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