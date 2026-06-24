Trier
Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad - Zeugen gesucht
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Am Abend des 24.06.2026 kam es gegen 19:40 Uhr in der Paulinstraße in Trier zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.



Im Kreuzungsbereich Paulinstraße / Zeughausstraße kollidierten ein Motorrad und ein Pkw. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Da die Schilderungen der Unfallbeteiligten zum Unfallhergang erheblich voneinander abweichen, bittet die Polizeiinspektion Trier Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 0651 983-44150 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier
0651 983-44150


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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