Verkehrsunfall zwischen Pkw und Lkw auf der A1 bei Rivenich





Währen der Lkw den rechten der beiden Fahrstreifen befuhr, näherte sich der Opel Astra zunächst auf dem linken Fahrstreifen von hinten an den Lkw an.

Im weiteren Verlauf wechselte der Opel Astra vom linken auf den rechten Fahrstreifen und fuhr unmittelbar im Anschluss auf den Lkw auf. Der genaue Grund hierfür ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.



Aufgrund des großen Geschwindigkeitsunterschieds zwischen dem Opel Astra und dem Lkw wurde der Unterfahrschutz am Heck des Lkws abgerissen, sodass der Opel Astra zunächst unter die Ladefläche des Lkws geriet.

Anschließend schleuderte der Opel Astra quer über den linken Fahrstreifen, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und schleuderte dann wieder zurück auf den rechten Fahrstreifen.

Hier kam der Opel Astra in Unfallendposition, während der Lkw wenige Meter entfernt, auf dem Seitenstreifen, anhalten konnte.



Der Opel Astra war mit 2 Erwachsenen und einem Kleinkind besetzt. Die Erwachsenen erlitten lediglich leichte Verletzungen, während das Kind unverletzt blieb.

Alle Insassen des Opel Astra wurden durch Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Die beiden Insassen des Lkws blieben unverletzt.



Am Opel Astra entstand Totalschaden. Dieser musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Da auch der Lkw nicht mehr fahrbereit war, war auch für diesen ein Abschleppen durch eine Spezialfirma erforderlich.



Durch den Verkehrsunfall kam es mehrstündig zum teils erheblichen Rückstau, da der Verkehr nur noch einspurig, über den linken Fahrstreifen, an der Unfallstelle vorbeifließen konnte.



Zudem hatte der Verkehrsunfall den Einsatz von zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizeiautobahnstation Schweich sowie einer Streifenwagenbesatzung des Zentralen Verkehrsdienstes Wittlich erfordert. Zusätzlich waren die Feuerwehren Salmtal, Hetzerath, Landscheid und Wittlich mit insgesamt 53 Einsatzkräften im Einsatz.

Die Versorgung der Verletzten erfolgte durch den Einsatz von drei Rtw und einem NAW.

Abschließend erfolgte die weitere Absicherung und Reinigung der Unfallstelle durch die Autobahnmeisterei Wittlich.



