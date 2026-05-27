Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kleinbus - acht Personen verletzt

Hierbei geriet nach jetzigem Ermittlungsstand der Kleinbus, in dem sich neben dem Fahrer noch sechs Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren befanden, in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. In diesem befanden sich zwei Personen.



Der Fahrer des Pkw wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt, alle anderen Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.



An der Unfallstelle finden derzeit noch Aufräum- und Abschlepparbeiten statt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an.



Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst, einem Notarzt und zwei Rettungshubschraubern weiterhin die umliegenden Feuerwehren mit ca. 30 Einsatzkräften sowie zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizei Bitburg.



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