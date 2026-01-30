Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kollidierten gegen 12:20 Uhr ein Personenkraftwagen und ein E-Scooter in Höhe der dortigen Rettungswache miteinander. Durch den Zusammenstoß kam der Fahrer des E-Scooters zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.
Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs sucht die Polizeiinspektion Saarburg nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese mögen sich bitte tel. unter 06581-91550 melden.
Verkehrsunfall zwischen PKW und E-Scooter