Saarburg
Verkehrsunfall zwischen PKW und E-Scooter
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Am Mittwochmittag, den 28. Januar 2026 kam es in der Heckingstraße in Saarburg zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines E-Scooter -Fahrers.


Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kollidierten gegen 12:20 Uhr ein Personenkraftwagen und ein E-Scooter in Höhe der dortigen Rettungswache miteinander. Durch den Zusammenstoß kam der Fahrer des E-Scooters zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs sucht die Polizeiinspektion Saarburg nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese mögen sich bitte tel. unter 06581-91550 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
PK Brück

Telefon: 06581-91550


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren