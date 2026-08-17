Saarburg
Verkehrsunfall zwischen Linienbus und PKW
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am 17.08.2026 kam es gegen 08:20 Uhr in Saarburg in der Graf-Siegfried-Straße im Bereich des Kreiskrankenhauses zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses.

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Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam die Fahrzeugführerin eines PKW der Marke KIA, der in Richtung Trassem geführt wurde, aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit dem entgegenkommenden und in Richtung Busbahnhof Gymnasium Saarburg fahrenden Linienbus kollidierte.

Die im Bus befindlichen Insassen wurden durch den Verkehrsunfall nach Abklärung durch einen Notarzt nicht verletzt.
Die Fahrerin des PKW konnte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

Durch die Kollision wurde der PKW total beschädigt, während am Linienbus lediglich Sachschaden an der Fahrzeugfront im Bereich der Fahrerseite entsandt. Die Gesamtschadenshöhe dürfte im fünfstelligen Bereich liegen.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang werden an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
PK Schwarz, J.

Telefon: 06581-91550


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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