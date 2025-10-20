Verkehrsunfall zwischen Linienbus und PKW

Kell am See (ots) - Am 19.10.2025, kam es gegen 17:50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW in der Trierer Straße in Kell am See.



Hierbei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Zeugen, darunter vor allem solche, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Bus selbst befunden haben und sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können werden

gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell