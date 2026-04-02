Verkehrsunfall zwischen Kraftrad und Fahrrad auf der B268 - zwei Schwerverletzte



Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Fahrer eines Kraftrades die B268 aus Richtung Trier kommend, als ein Fahrradfahrer die Fahrbahn querte. In der Folge kam es zur Kollision zwischen beiden Verkehrsteilnehmern. Sowohl der Fahrer des Kraftrades als auch der Fahrradfahrer wurden bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und nach medizinischer Erstversorgung vor Ort durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht.



Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.



Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen.



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