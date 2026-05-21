Brücken
Verkehrsunfall zwischen Kleinkraftrad und PKW

Symbolbild

dpa

Am Donnerstag, 21.05.2026 ereignete sich um ca. 17:00Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einer Kleinkraftradfahrerin und einem PKW-Fahrer in der Trierer Straße 41 in 55767 Brücken.

Lesezeit 1 Minute

Brücken (Nahe) (ots) -

Am Donnerstag, 21.05.2026 ereignete sich um ca.17:00Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einer Kleinkraftradfahrerin und einem PKW-Fahrer in der Trierer Straße 41 in 55767 Brücken.
Beide unfallbeteiligte Personen entfernten sich vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte von der Unfallörtlichkeit. Bei dem PKW handelte es sich demnach um einen weißen Kastenwagen (ähnlich Caddy) mit SIM-Kennzeichen.
Es werden Zeugen gesucht, welche Angaben zum Unfall machen können.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Birkenfeld

Wasserschiederstraße 33
55765 Birkenfeld
Telefon: 06782-9910
Telefax: 06782-991-20
pibirkenfeld@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren