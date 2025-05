Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und PKW-Fahrer auf dem "Kröver Berg"

Der Fußgänger wollte die benannte Straße queren und übersah hierbei das herannahende Fahrzeug, so dass der 19jährige niederländische Tourist von dem Auto erfasst wurde.

Nur mit viel Glück wurde der Sportler hierbei lediglich leicht verletzt, dennoch erfolgte vorsichtshalber die Einlieferung in ein nahes Krankenhaus. In dem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, bei sportlichen Aktivitäten im Bereich des Straßenverkehr auf Kopfhörer/-stecker zu verzichten, um Ablenkungen hierdurch zu vermeiden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

Mail: pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de

Tel.: 06531/9527-0





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell