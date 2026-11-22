Ein dort ordnungsgemäß geparkter schwarzer Lexus wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt.
Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 EUR.
Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter 06502/91570 in Verbindung zu setzten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Schweich
Telefon: 06502-91570
Email: pischweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pischweich
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Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet
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