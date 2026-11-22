Am Samstag, den 21.11.2026 kam es in der Zeit zwischen 15:00 und 16:00 Uhr auf dem Parkplatz des neu eröffneten REWE-Marktes in Kenn zu einer Verkehrsunfallflucht.



Ein dort ordnungsgemäß geparkter schwarzer Lexus wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 EUR.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter 06502/91570 in Verbindung zu setzten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-91570

Email: pischweich@polizei.rlp.de

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