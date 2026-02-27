Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol





Hierbei bemerkten sie, dass eine Fahrzeugführerin versuchte in eine Parklücke einzuparken und mit einem abgestellten PKW zusammenstieß.



Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten Hinweise auf eine Alkoholisierung der 33-jährigen Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Daun festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille.



Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.



