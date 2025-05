Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Wittlich, ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Pkw.



Dabei befuhr die 57-jährige Fahrerin mit ihrem Fahrzeug die L141 aus Salmtal kommend in Fahrtrichtung Wittlich. Auf Höhe des GLOBUS-Baumarktes fuhr sie lt. übereinstimmenden Zeugenangaben ungebremst und mit überhöhter Geschwindigkeit durch den Kreisverkehr.



Dabei verlor die Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihren Pkw, fuhr mit ihrer linken Fahrzeugseite über die bepflanzte Fläche des Kreisverkehrs und kollidierte anschließend im weiteren Verlauf der Fahrt frontal mit einem Leuchtmast.



Sowohl an dem Pkw als auch an dem Leuchtmast entstand Totalschaden.

Die Fahrerin wurde dabei verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht.



Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Wittlich Alkoholgeruch in der Atemluft der Unfallverursacherin festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,59 Promille.



Der Fahrerin wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Sie wird sich nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.



