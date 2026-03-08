Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol und nicht angepasster Geschwindigkeit

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und infolge einer Alkoholisierung kam der Fahrzeugführer beim Abbiegen ins Rutschen. Schließlich kam der PKW in dem, der Schulstraße gegenüberliegenden, Straßengraben zum Stehen.
Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte der zunächst flüchtige Fahrzeugführer ermittelt und angetroffen werden.
Da beim Fahrzeugführer Hinweise auf eine alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit festgestellt wurden, wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Beim Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Daun
PHK Köb
Telefon: 06592 - 9626 - 0
https://s.rlp.de/PIDaun
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und infolge einer Alkoholisierung kam der Fahrzeugführer beim Abbiegen ins Rutschen. Schließlich kam der PKW in dem, der Schulstraße gegenüberliegenden, Straßengraben zum Stehen.