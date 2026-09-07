Trier
Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Schulbusses
Symbolbild
dpa

Am Montagmorgen, 07.09.2026, ereignete sich in Trier-Ehrang ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Schulbusses.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass es bei einem Rangiervorgang zur Kollision zwischen einem Schulbus und einem PKW gekommen ist. In dem Schulbus befanden sich neben einer 54-jährigen Frau, insgesamt vier Schulkinder im Alter von sechs bis neun Jahren. Der beteiligte PKW war mit einer Frau und ihren zwei Kindern besetzt.

Keine der Kinder wurde durch den Unfall verletzt. Die Autofahrerin erlitt in Folge der Kollision Rückenschmerzen.
An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Straße "Zum Ehranger Wald" gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
06502-91570


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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