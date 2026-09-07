Trier
Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Schulbusses
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Am Montagmorgen, 07.09.2026, ereignete sich in Trier-Ehrang ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Schulbusses.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass es bei einem Rangiervorgang zur Kollision zwischen einem Schulbus und einem PKW gekommen ist.
Sowohl die Kinder in dem Schulbus, als auch die Insassen des beteiligten PKW blieben unverletzt.
An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand durch die Kollision Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
Telefon: 06502-91570
https://s.rlp.de/PDTrier


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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