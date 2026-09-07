Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Schulbusses

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass es bei einem Rangiervorgang zur Kollision zwischen einem Schulbus und einem PKW gekommen ist.

Sowohl die Kinder in dem Schulbus, als auch die Insassen des beteiligten PKW blieben unverletzt.

An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand durch die Kollision Sachschaden.



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