Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass es bei einem Rangiervorgang zur Kollision zwischen einem Schulbus und einem PKW gekommen ist.
Sowohl die Kinder in dem Schulbus, als auch die Insassen des beteiligten PKW blieben unverletzt.
An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand durch die Kollision Sachschaden.
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Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Schulbusses
Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass es bei einem Rangiervorgang zur Kollision zwischen einem Schulbus und einem PKW gekommen ist.