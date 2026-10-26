Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss





Hier kollidierte er aufgrund ungenügenden Sicherheitsabstands mit dem vorausfahrenden Fahrzeug eines 20-jährigen Fahrzeugführers aus dem Wittlicher Stadtgebiet.



Der 20-Jährige wird durch den Aufprall leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.



Im Zuge der Unfallaufnahme wird bei dem Unfallverursacher deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen, ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.



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